28 февраля. Mossovefinfo.ru – Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения пройдет в 1,5 тысячах московских домов в 2020 году, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, около трети домов, в которых пройдет замена систем водоснабжения, расположены в Центральном административном округе Москвы.



В рамках программы капремонта будет произведена замена более 4 тысяч магистралей и стояков в подвалах и квартирах. Замена систем водоснабжения необходима из-за высокой степени коррозии, что может сказаться на работе всей системы водоснабжения в районе или в городе.



Перед началом работ будет произведен поквартирный обход жителей домов, в которых будет производиться замена систем водоснабжения, чтобы определить время допуска рабочих в квартиры. По окончании работ будет произведена опрессовка новых систем (подача воды под высоким давлением), чтобы проверить новые системы на герметичность, а также их обязательная промывка с контролем качества воды.