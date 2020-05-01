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Город (Москва и область)     28.02.2020 08:49

В 2020 году в 1,5 тысячах домов Москвы заменят системы водоснабжения

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Теги:  ЖКХ  капитальный ремонт  водоснабжение  замена 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения пройдет в 1,5 тысячах московских домов в 2020 году, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, около трети домов, в которых пройдет замена систем водоснабжения, расположены в Центральном административном округе Москвы.

В рамках программы капремонта будет произведена замена более 4 тысяч магистралей и стояков в подвалах и квартирах. Замена систем водоснабжения необходима из-за высокой степени коррозии, что может сказаться на работе всей системы водоснабжения в районе или в городе.

Перед началом работ будет произведен поквартирный обход жителей домов, в которых будет производиться замена систем водоснабжения, чтобы определить время допуска рабочих в квартиры. По окончании работ будет произведена опрессовка новых систем (подача воды под высоким давлением), чтобы проверить новые системы на герметичность, а также их обязательная промывка с контролем качества воды.


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Карта места

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Теги: 
ЖКХ  капитальный ремонт  водоснабжение  замена 

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