16 января. Mossovetinfo.ru – Экосистему 23 московских водоемов приведут в порядок в течение 2020 года, сообщается на портале mos.ru.
Специалисты Мосводостока очистят Новоспасский, Калитниковский, Большой Старомарковский пруды, Царицынские, Лазоревые и другие городские пруды, а также русла рек Городни, Чурилихи и Яузы.
Общая площадь водоемов, которые планируется очистить, составляет 50,45 гектара. Специалисты очистят водоемы от ила и мусора, а кроме того, укрепят берега, отремонтируют гидротехнические сооружения, приведут в порядок декоративные ограждения и выполнят другие виды работ.
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