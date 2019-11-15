15 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Московской области будет благоустроено 50 общественных пространств, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
Общественные пространства будут благоустроены в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустроить планируется площади, набережные, парки и зоны отдыха.
Кроме того, ежегодно в Московской области благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. Дворы для благоустройства выбирают с помощью голосования, а также по обращениям местных жителей. Список дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2020 году можно посмотреть здесь.
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