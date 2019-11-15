Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.11.2019 10:32

В 2020 году в Подмосковье благоустроят 50 общественных пространств

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  благоустройство  общественные пространства  Подмосковье 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Московской области будет благоустроено 50 общественных пространств, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

Общественные пространства будут благоустроены в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустроить планируется площади, набережные, парки и зоны отдыха.

Кроме того, ежегодно в Московской области благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. Дворы для благоустройства выбирают с помощью голосования, а также по обращениям местных жителей. Список дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2020 году можно посмотреть здесь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  благоустройство  общественные пространства  Подмосковье 

Возврат к списку

Лента новостей

11:56 Город (Москва и область) В Подмосковье появились пешеходные переходы с дополнительной подсветкой

11:40 Город (Москва и область) Стартовало голосование по поводу южного дублера Кутузовского проспекта

10:32 Город (Москва и область) В 2020 году в Подмосковье благоустроят 50 общественных пространств

10:11 В России Экономисты рассчитали соотношение зарплат и пенсий в России к 2050 году

09:43 Город (Москва и область) Расселение еще двух пятиэтажек по программе реновации началось в Бескудниково

Актуальные материалы

01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий

08:42 Общество Cтартовало голосование﻿, посвященное проекту «Школа старшеклассников»

12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»

08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году

08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru