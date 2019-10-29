29 октября. Mossovetinfo.ru – Основной площадкой городского праздника выпускников в 2020 году впервые станет олимпийский спорткомплекс «Лужники», сообщается на портале mos.ru.
Общегородской выпускной традиционно пройдет с 23 июня до 06:00 утра 24 июня. Помимо «Лужников» выпускные пройдут также непосредственно в школах и ВУЗах.
Президиум правительства Москвы на своем заседании во вторник, 29 октября утвердил состав оргкомитета проведения праздника выпускников. В оргкомитет вошли представители городских и федеральных органов власти, а также представители городских служб. Главой оргкомитета назначена заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ранее основной площадкой праздника выпускников в Москве являлся Парк Горького. В 2019 году в праздничных мероприятиях приняли участие 55,3 тысячи выпускников.
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