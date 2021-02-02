В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

2 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в Москве проведут работы по благоустройству 24 площадей, улицы и набережных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.



Сообщается, что в текущем году в центре Москвы благоустроят Хрустальный и Дмитровский переулки. Также будут продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта. Помимо этого, работы по благоустройству проведут на улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе.



Также в течение года проведут комплексное благоустройство набережных острова Блачуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской. Также будут благоустроены прилегающие Садовническая улица, Комисариатский, Фалеевский и Раушский переулки.



Помимо работ по благоустройству, в 2021 году будут проведены работы по капитальному ремонту домов, коммунальной инфраструктуры, ремонту и благоустройству дворов и территорий возле транспортных объектов, ремонту мостов, а также ряда городских учреждений.