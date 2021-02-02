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Город (Москва и область)     02.02.2021 13:45

В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

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Теги:  благоустройство  ремонт 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в Москве проведут работы по благоустройству 24 площадей, улицы и набережных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

Сообщается, что в текущем году в центре Москвы благоустроят Хрустальный и Дмитровский переулки. Также будут продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта. Помимо этого, работы по благоустройству проведут на улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе.  

Также в течение года проведут комплексное благоустройство набережных острова Блачуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской. Также будут благоустроены прилегающие Садовническая улица, Комисариатский, Фалеевский и Раушский переулки.

Помимо работ по благоустройству, в 2021 году будут проведены работы по капитальному ремонту домов, коммунальной инфраструктуры, ремонту и благоустройству дворов и территорий возле транспортных объектов, ремонту мостов, а также ряда городских учреждений.  

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Карта места

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Теги: 
благоустройство  ремонт 

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