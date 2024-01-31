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01.02.2024, 09:05
В 2023 году городом реализовано около 2,6 тыс. бизнес-объектов - Собянин
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о продаже городом объекто...
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Город (Москва и область)
31.01.2024, 15:09
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве в ночь на четверг из-за ледяного дождя и гололеда
31 января — Mossovetinfo.ru — В ночь на 1 февраля из-за ледяного дождя и гололеда в Москве объявлен «оранжевый» уровен...
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Город (Москва и область)
31.01.2024, 09:00
Более 1,5 млн горожан стали участниками платформы «Электронный дом»
31 января — Mossovetinfo.ru — Более 1,5 млн москвичей стали участниками платформы «Электронный дом», за прошедший год ...