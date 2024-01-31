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Город (Москва и область)     01.02.2024 09:05

В 2023 году городом реализовано около 2,6 тыс. бизнес-объектов - Собянин

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Теги:  Москва  имущество  город  предприниматели  торги 

1 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о продаже городом объектов предпринимателям на торгах.
 
"Актуальная информация об аукционах публикуется на столичном Инвестпортале. (https://investmoscow.ru/tenders/) Там можно посмотреть фото или совершить 3D-тур по объектам, записаться на осмотр. Раздел "Имущество от города" обновляется ежедневно. Сейчас там больше трёх тысяч лотов. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн" - сообщил мэр Москвы.    
 
Также мэр сообщил, что в 2023 году городом году реализовано около 2,6 тыс. бизнес-объектов. Большая часть из них — коммерческие помещения и здания. Кроме того, популярностью у предпринимателей пользуются нестационарные торговые объекты, например киоски, точки общепита, постаматы. Участие в торгах позволяет открыть их с минимальными вложениями.
 
Также можно арендовать землю для строительства зданий под открытие магазинов, домов быта, кафе и ресторанов, получить права на размещение некапитальных объектов: спортивных центров, плоскостных парковок и автосервисов.

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Теги: 
Москва  имущество  город  предприниматели  торги 

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