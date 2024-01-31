1 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о продаже городом объекто...

31 января — Mossovetinfo.ru — В ночь на 1 февраля из-за ледяного дождя и гололеда в Москве объявлен «оранжевый» уровен...