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Город (Москва и область)     17.12.2020 09:26

В 30 московских центрах госуслуг теперь можно пройти медобследование

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Теги:  Мои документы  офисы  медосмотр  диагностика 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских офисах центров госуслуг «Мои документы» сообщается на портале mos.ru.

С помощью современных диагностических комплексов посетители могут измерить артериальное давление, пульс, проверить уровень насыщения крови кислородом, а также сделать анализ выдыхаемого воздуха.

Процесс медосмотра занимает минимальное время, 7-10 минут, заранее записываться не надо. Результат можно добавить в электронную медкарту, распечатать, или отослать на электронную почту.

Список офисов, в которых установлены диагностические комплексы, можно узнать на сайте центров госуслуг «Мои документы».


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Карта места

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Теги: 
Мои документы  офисы  медосмотр  диагностика 

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