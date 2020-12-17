17 декабря. Mossovetinfo.ru - Пройти медицинское обследование теперь можно в 30 московских офисах центров госуслуг «Мои документы» сообщается на портале mos.ru.
С помощью современных диагностических комплексов посетители могут измерить артериальное давление, пульс, проверить уровень насыщения крови кислородом, а также сделать анализ выдыхаемого воздуха.
Процесс медосмотра занимает минимальное время, 7-10 минут, заранее записываться не надо. Результат можно добавить в электронную медкарту, распечатать, или отослать на электронную почту.
Список офисов, в которых установлены диагностические комплексы, можно узнать на сайте центров госуслуг «Мои документы».
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