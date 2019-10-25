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Город (Москва и область)     25.10.2019 08:56

В «Активном гражданине» началось голосование по благоустройству детских и спортплощадок

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Теги:  Активный гражданин  голосвание  детские площадки  спортивные площадки  благоустройство 

25 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовали голосования за лучшие варианты благоустройства детских и спортивных площадок в Москве.

Москвичам предлагается выбрать категории оборудования, которые лучше использовать при благоустройстве детских и спортивных площадок. Результаты голосования будут учтены при реализации программы благоустройства «Мой район» в 2020 году.

В опросе по поводу детских площадок москвичи могут выбрать какое оборудование лучше использовать при благоустройстве детских площадок: игровые комплексы, спортивные элементы, арт-объекты, интерактивные элементы, батуты и карусели, различные качалки и другое.

Такой же выбор стоит в голосовании по поводу благоустройства спортивных площадок. Участникам голосования предлагается выбрать как лучше благоустраивать спортивную площадку: установкой спортивных комплексов, отдельных спортивных элементов или спортивных столов.

И в том и в другом голосовании можно выбрать одновременно несколько вариантов.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  голосвание  детские площадки  спортивные площадки  благоустройство 

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