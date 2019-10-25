25 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовали голосования за лучшие варианты благоустройства детских и спортивных площадок в Москве.
Москвичам предлагается выбрать категории оборудования, которые лучше использовать при благоустройстве детских и спортивных площадок. Результаты голосования будут учтены при реализации программы благоустройства «Мой район» в 2020 году.
В опросе по поводу детских площадок москвичи могут выбрать какое оборудование лучше использовать при благоустройстве детских площадок: игровые комплексы, спортивные элементы, арт-объекты, интерактивные элементы, батуты и карусели, различные качалки и другое.
Такой же выбор стоит в голосовании по поводу благоустройства спортивных площадок. Участникам голосования предлагается выбрать как лучше благоустраивать спортивную площадку: установкой спортивных комплексов, отдельных спортивных элементов или спортивных столов.
И в том и в другом голосовании можно выбрать одновременно несколько вариантов.
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