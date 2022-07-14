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Город (Москва и область)     19.07.2022 14:43

В «Активном гражданине» началось голосование по программе празднования Дня города

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Теги:  Москва  День города  Активный гражданин  голосование  10-11 сентября 

19 июля. Mossovetinfo.ru - Голосование, посвященное программе празднования Дня города, который пройдет 10-11 сентября, началось на проекте «Активный гражданин» началось, сообщает портал горадминистрации.

«Горожане определят, какие события нужно включить в программу ко Дню города. Каждый может выбрать два варианта. Среди них мероприятия для детей, концерты и театрализованные представления, проекты с участием благотворительных фондов», - сообщает заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Вопрос «Какие мероприятия, на ваш взгляд, нужно включить в программу празднования 875-летия Москвы?» включает следующие варианты (можно выбрать не более двух вариантов ответа):
  • Специальные мероприятия для детей;
  • Программы с участием благотворительных фондов;
  • Различные мероприятия в парках культуры и отдыха;
  • Свой вариант ответа;
  • Затрудняюсь ответить;
  • Это должны решать специалисты.

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Карта места

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Теги: 
Москва  День города  Активный гражданин  голосование  10-11 сентября 

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