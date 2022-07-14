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Город (Москва и область)
19.07.2022, 14:43
В «Активном гражданине» началось голосование по программе празднования Дня города
19 июля. Mossovetinfo.ru - Голосование, посвященное программе празднования Дня города, который пройдет 10-11 сентября, н...
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Город (Москва и область)
15.07.2022, 11:13
5 и 6 августа в Гостином дворе пройдёт выставка, посвящённая программе "Мой район"
15 июля. Mossovetinfo.ru - В августе в центре столицы пройдут две городские выставки, посвященные результатам и планам...
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Город (Москва и область)
14.07.2022, 13:35
Центр Москвы стал лидером снижения цен на жилье – министр правительства Москвы
14 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве, после повышенного спроса на жилье в конце весны, «началось снижение цен на квартир...