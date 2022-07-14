Специальные мероприятия для детей;

Программы с участием благотворительных фондов;

Различные мероприятия в парках культуры и отдыха;

Свой вариант ответа;

Затрудняюсь ответить;

Это должны решать специалисты.

19 июля. Mossovetinfo.ru - Голосование, посвященное программе празднования Дня города, который пройдет 10-11 сентября, началось на проекте «Активный гражданин» началось, сообщает портал горадминистрации.«Горожане определят, какие события нужно включить в программу ко Дню города. Каждый может выбрать два варианта. Среди них мероприятия для детей, концерты и театрализованные представления, проекты с участием благотворительных фондов», - сообщает заммэра Москвы Натальи Сергуниной.Вопрос «Какие мероприятия, на ваш взгляд, нужно включить в программу празднования 875-летия Москвы?» включает следующие варианты (можно выбрать не более двух вариантов ответа):