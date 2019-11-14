14 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное детским технопаркам.
Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса: нужно ли открывать в Москве новые технопарки, и по каким направлениям открывать детские технопарки. В последнем вопросе можно выбрать до трех предложенных вариантов (медицинские технологии, креативные индустрии, фэшн-индустрия, фуд-индустрия, урбанизм, биотехнологии и другие), или предложить свой вариант.
В настоящее время в Москве действует 16 детских технопарков, которые работают на территориях ВУЗов, высокотехнологичных предприятий или городских технопарков. В детских технопарках школьники развивают конструкторские и инженерные навыки. Выпускники технопарков, которые защитили свои проекты, имеют возможность поступить на льготных условиях в профильные ВУЗы.
17:17 Происшествия Крупный пожар произошел 14 ноября на складе в районе площади трех вокзалов
16:35 Город (Москва и область) Почти все автобусы в Подмосковье соответствуют стандарту по возрасту - Минтранс региона
16:25 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное детским технопаркам
15:56 Город (Москва и область) Треть школьников Подмосковья была свидетелями угроз и оскорблений в школах
15:08 Город (Москва и область) Госдума одобрила в первом чтении новые механизмы переселения из аварийного жилья
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»
08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»