14 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное детским технопаркам.



Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса: нужно ли открывать в Москве новые технопарки, и по каким направлениям открывать детские технопарки. В последнем вопросе можно выбрать до трех предложенных вариантов (медицинские технологии, креативные индустрии, фэшн-индустрия, фуд-индустрия, урбанизм, биотехнологии и другие), или предложить свой вариант.



В настоящее время в Москве действует 16 детских технопарков, которые работают на территориях ВУЗов, высокотехнологичных предприятий или городских технопарков. В детских технопарках школьники развивают конструкторские и инженерные навыки. Выпускники технопарков, которые защитили свои проекты, имеют возможность поступить на льготных условиях в профильные ВУЗы.