Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.11.2019, 09:19
Канатная дорога на Воробьевых горах закрыта с 11 до 15 ноября
11 ноября. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога на Воробьевых горах с понедельника 11 ноября до утра пятницы, 15 ноября будет закрыта для пассажиров, сообщается на официальном сайте канатной дороги. ...
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Город (Москва и область)
11.11.2019, 09:11
До конца года возле станций метро и МЦД высадят около 1800 деревьев
11 ноября. Mossovetinfo.ru – Почти 1800 деревьев и 8200 кустарников высадят в Москве возле станций метро и МЦД, промышленных предприятий, спортивных школ и вдоль новых автобусных маршрутов в ТиНАО,...
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Город (Москва и область)
11.11.2019, 08:54
Власти Москвы рассказали, как город помогает приемным семьям
11 ноября. Mossovetinfo.ru – Во всемирный день сирот, который отмечается во второй понедельник ноября, порта mos.ru рассказал о мерах, которые городские власти предпринимают для поддержки приемных...