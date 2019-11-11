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Город (Москва и область)     11.11.2019 08:33

В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное развитию велопроката

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Теги:  Активный гражданин  велопрокат  голосование 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голсование, посвященное развитию велопроката.

Участникам голосования предстоит ответить на шесть вопросов. Первый вопрос нужны ли станции велопроката в районе проживания участников гослования. Второй вопрос касается увеличения количества станций велопроката в центре города. В третьем вопросе предлагается ответить нужно ли увеличивать количество велодорожек повсеместно, или только там, где уже много велосипедистов. В четвертом вопросе участника голосования предлагают ответить пользуются ли они услугами велопроката или ездят на своем велосипеде. Пятый вопрос касается развития сервиса электросамокатов в рамках системы велопроката, в шестом вопросе участникам голосования нужно сообщить в каком районе города они проживают.

Система городского велопроката начала работу в Москве в 2013 году. На сегодняшний день в системе 530 станций и 5300 велосипедов, система велопроката охватывает 42% районов Москвы. В ходе велосезона ежедневно совершается в среднем 30 тысяч поездок в день. В следующем году в системе появится 1000 новых велосипедов, география городского велопроката будет расширена.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  велопрокат  голосование 

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