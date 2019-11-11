11 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голсование, посвященное развитию велопроката.



Участникам голосования предстоит ответить на шесть вопросов. Первый вопрос нужны ли станции велопроката в районе проживания участников гослования. Второй вопрос касается увеличения количества станций велопроката в центре города. В третьем вопросе предлагается ответить нужно ли увеличивать количество велодорожек повсеместно, или только там, где уже много велосипедистов. В четвертом вопросе участника голосования предлагают ответить пользуются ли они услугами велопроката или ездят на своем велосипеде. Пятый вопрос касается развития сервиса электросамокатов в рамках системы велопроката, в шестом вопросе участникам голосования нужно сообщить в каком районе города они проживают.



Система городского велопроката начала работу в Москве в 2013 году. На сегодняшний день в системе 530 станций и 5300 велосипедов, система велопроката охватывает 42% районов Москвы. В ходе велосезона ежедневно совершается в среднем 30 тысяч поездок в день. В следующем году в системе появится 1000 новых велосипедов, география городского велопроката будет расширена.