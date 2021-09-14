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Город (Москва и область)     14.09.2021 11:32

В августе в центре Москвы выявлено порядка трех тысяч квадратных метров самостроя

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Теги:  самострой  снос самостроя 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение августа в центре Москвы было выявлено 40 объектов самостроя, общей площадью 2,92 тысячи квадратных метра, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Из выявленных объектов самостроя 26 относятся к некапитальным строениям - навесы, шлагбаумы, незаконные ограждения. Еще 14 объектов - капитальные здания, строения и сооружения.

В настоящее время три выявленных незаконных объекта уже демонтированы, остальные находятся в процессе подготовки к демонтажу.

Всего с начала года на территории Центрального административного округа был выявлен 291 объект самостроя. Общая площадь освобожденной территории составила 1,97 тысячи квадратных метров.

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Теги: 
самострой  снос самостроя 

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