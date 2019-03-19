19 марта. Mossovetinfo.ru – Еще одна площадка проекта «Музыка в метро» появится в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Площадка расположится в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Павильон находится на площади Киевского вокзала и работает без выходных с 09:00 до 21:00.
Таким образом, число площадок увеличится до 33. Остальные площадки находятся на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время идет прием заявок на участие в четвертом сезоне проекта.
08:10 Общество Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 19 марта
07:32 Город (Москва и область) В демонстрационном павильон МЦД появится площадка проекта «Музыка в метро»
07:31 Город (Москва и область) Останкинская телебашня погаснет на час 30 марта в рамках акции «Час Земли»
07:23 Город (Москва и область) Лодочная станция появится в парке «Усадьба Люблино»
22:21 Город (Москва и область) В Подмосковье проверят информацию о «фальшивых» записях о посещении врачей
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей