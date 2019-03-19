19 марта. Mossovetinfo.ru – Еще одна площадка проекта «Музыка в метро» появится в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Площадка расположится в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Павильон находится на площади Киевского вокзала и работает без выходных с 09:00 до 21:00.



Таким образом, число площадок увеличится до 33. Остальные площадки находятся на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время идет прием заявок на участие в четвертом сезоне проекта.