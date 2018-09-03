3 сентября. Mossovetinfo.ru – Наземный транспорт Москвы в день выборов мэра города – в воскресенье, 9 сентября - будет работать по графику рабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



Кроме того, по словам Ликсутова, в день выборов на транспорте будут усилены меры безопасности.



Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).