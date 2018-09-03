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Город (Москва и область)     03.09.2018 09:17

В день выборов мэра Москвы наземный транспорт будет работать по графику будней

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы  общественный транспорт 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Наземный транспорт Москвы в день выборов мэра города – в воскресенье, 9 сентября - будет работать по графику рабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Кроме того, по словам Ликсутова, в день выборов на транспорте будут усилены меры безопасности.

Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).


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Карта места

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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы  общественный транспорт 

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