12 мая. Mossovetinfo.ru - В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.



Электродепо предназначено для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии метро. В депо будут ремонтировать и проводить техобслуживание подвижного состава линии.



Тестовый поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе.