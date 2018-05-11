Другие материалы
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Город (Москва и область)
12.05.2018, 13:27
В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд
12 мая. Mossovetinfo.ru - В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс. Электродепо предназначено ...
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Город (Москва и область)
12.05.2018, 10:39
В московском метро запустили систему онлайн-информирования пассажиров
12 мая. Mossovetinfo.ru – Московское метро запустило в тестовом режиме систему онлайн-информирования пассажиров. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. На экранах в поездах моско...
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Город (Москва и область)
11.05.2018, 20:26
Парад поездов пройдет в московском метро 12 и 13 мая
11 мая. Mossovetinfo.ru - Парад поездов пройдет 12 и 13 мая по Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Парад приурочен к дн...