Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     12.05.2018, 13:27

В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  Люблинско-Дмитровская линия 

12 мая. Mossovetinfo.ru - В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.

Электродепо предназначено для обслуживания составов Люблинско-Дмитровской линии метро. В депо будут ремонтировать и проводить техобслуживание подвижного состава линии.

Тестовый поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  Люблинско-Дмитровская линия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:27 Город (Москва и область) В электродепо «Лихоборы» запущен тестовый поезд

10:39 Город (Москва и область) В московском метро запустили систему онлайн-информирования пассажиров

09:52 Другое В Москве выбрали лучшую медсестру

09:11 Общество 340 тысяч московских школьников бесплатно посетили музеи с начала учебного года

08:54 Происшествия Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы

Актуальные материалы

13:09 Город (Москва и область) В 2020 году откроются сразу три участках Большой кольцевой линии

13:37 В России Telegram обжаловал решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования

07:36 Город (Москва и область) Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

18:27 В России Медведев назвал кандидатуры на посты вице-премьеров

16:25 Власть Размер выплат донорам крови в Москве повышен на 20%

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru