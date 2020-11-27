27 ноября. Mossovetinfo.ru – Новые разделы стали доступны пользователям электронной медкарты, сообщается на портале mos.ru.
Теперь в веб-версии медкарты на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользователи могут увидеть информацию об актуальных назначениях лекарств, а также о вызовах скорой помощи, в том числе о дате и времени приезда, составе бригады и поставленном диагнозе.
В актуальных лекарственных назначениях пользователи смогут увидеть не только информацию о том, какое лекарство выписано, но и дату выписки рецепта, его действующий статус, срок действия, а также схему приема выписанного лекарства и дозировку. Также пользователи смогут увидеть фамилию имя и отчество врача, выписавшего рецепт, и название медицинской организации, в которой он работает.
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