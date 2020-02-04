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Город (Москва и область)     04.02.2020 12:59

В феврале в Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

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Теги:  здравоохранение  онкология  онкоскрининг  акция 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В феврале в Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу, сообщается на портале mos.ru.

В выходные дни в медицинских учреждениях Москвы можно будет бесплатно пройти диагностику шести видов самых распространенных онкологических заболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, рака легких, а также рака кишечника и кожи.

«В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию Правительства Москвы на ранее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля», - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Онкоскрининг будет проходить в городских поликлиниках, а также филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. В поликлиниках врачи будут принимать без записи 8, 9, 15, 16 и 29 февраля, при наличии московского полиса ОМС и только прикрепленных жителей. По субботам прием будет идти с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 16:00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00.


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Теги: 
здравоохранение  онкология  онкоскрининг  акция 

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