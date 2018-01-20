В филармонии парка «Зарядье» появится уникальный орган в 2019 году

20 января. Mossovetinfo.ru - В филармонии парка «Зарядье» появится уникальный орган в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



При этом, сам концертный зал будет готов уже в 2018 году, там будут проводиться различные представления и концерты.



Парк «Зарядье» был открыт в центре Москвы в сентябре 2017 года.