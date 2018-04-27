В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве можно будет купаться

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Температура воды в московских водоемах достигнет 20-22 к середине июня. Об этом журналистам сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Он добавил, что сам начнет купаться в конце мая, когда температура воды будет 18-19 градусов.