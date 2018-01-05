В Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ

5 января. Mossovetinfo.ru – В Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ. Об этом сообщила pr-директор «Аптекарского огорода» Ольга Архипова.



По ее словам, аккаунт заблокировали 4 января. В Ботаническом саду отметили, что не знают причину блокировки, и отправили в техническую поддержку письмо с просьбой заблокировать аккаунт.