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Город     05.01.2018 15:46

В Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ

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Теги:  социальная сеть  Ботанический сад  Аптекарский огород 

5 января. Mossovetinfo.ru – В Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ. Об этом сообщила pr-директор «Аптекарского огорода» Ольга Архипова.

По ее словам, аккаунт заблокировали 4 января. В Ботаническом саду отметили, что не знают причину блокировки, и отправили в техническую поддержку письмо с просьбой заблокировать аккаунт.

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Карта места

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Теги: 
социальная сеть  Ботанический сад  Аптекарский огород 

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