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Город (Москва и область)     19.04.2018 07:48

В каких московских парках 1 мая откроется летний сезон

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Теги:  парки 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Начало летнего сезона отметят в 21 московском парке 1 мая.

Список парков:

— в Парке Горького;
— в парке «Зарядье»;
— в парке Победы на Поклонной горе;
— в саду «Эрмитаж»;
— в парке «Сокольники»;
— в Перовском парке;
— в саду имени Баумана;
— в Бабушкинском парке;
— в парке «Фили»;
— в парке 50-летия Октября;
— в Таганском парке;
— в усадьбе Воронцово;
— в парке «Красная Пресня»;
— в районе Красногвардейских прудов;
— в парке «Царицыно»;
— в парке «Северное Тушино»;
— в Лианозовском парке;
— в Гончаровском парке;
— в Измайловском парке;
— в Сиреневом саду;
— в парке «Кузьминки».


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Карта места

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Теги: 
парки 

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