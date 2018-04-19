19 апреля. Mossovetinfo.ru – Начало летнего сезона отметят в 21 московском парке 1 мая.



Список парков:



— в Парке Горького;

— в парке «Зарядье»;

— в парке Победы на Поклонной горе;

— в саду «Эрмитаж»;

— в парке «Сокольники»;

— в Перовском парке;

— в саду имени Баумана;

— в Бабушкинском парке;

— в парке «Фили»;

— в парке 50-летия Октября;

— в Таганском парке;

— в усадьбе Воронцово;

— в парке «Красная Пресня»;

— в районе Красногвардейских прудов;

— в парке «Царицыно»;

— в парке «Северное Тушино»;

— в Лианозовском парке;

— в Гончаровском парке;

— в Измайловском парке;

— в Сиреневом саду;

— в парке «Кузьминки».