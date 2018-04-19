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Город (Москва и область)
19.04.2018, 07:48
В каких московских парках 1 мая откроется летний сезон
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Начало летнего сезона отметят в 21 московском парке 1 мая. Список парков: — в Парке Горького; — в парке «Зарядье»; — в парке Победы на Поклонной горе; ...
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Город (Москва и область)
19.04.2018, 07:33
Московские парки откроют летний сезон 1 мая
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Начало летнего сезона отметят в 21 московском парке 1 мая. Об этом сообщается на портале мэра столицы. Основные мероприятия большинстве парков пройдут с 13:...
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Город (Москва и область)
19.04.2018, 07:29
В Москве открывается ММКФ: какие улицы перекроют 19 апреля
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Участки улицы Малая Дмитровка и Большого Путинковского переулка закроют для проезда 19 апреля в связи с открытием Московского международного кинофестиваля (ММКФ). ...