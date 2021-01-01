Город (Москва и область) 01.01.2021, 15:05 Как работают парки Москвы в праздники

1 января. Mossovetinfo.ru – Московские парки в новогодние праздники будут работать в обычном режиме, однако массовых мероприятий проводиться не будет в связи по причине сложной эпидемиологической ...