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Город (Москва и область)     11.03.2021 19:13

В «КБ Стрелка» предложили вернуть часть московских рек и водоемов на поверхность

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Теги:  реки  проекты 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Специалисты консалтинговой компании «КБ Стрелка» предложили вернуть часть московских водоемов, которые находятся в подземных коллекторах, на поверхность, сообщается на сайте Strelka Mag.

Как подсчитали специалисты, сейчас в подземные коллекторы заключена половина речной системы Москвы, что нарушает естественный гидрологический цикл города. Это отражается на биологических и экологических процессах, влияющих на жизнь горожан.

По мнению экспертов возвращение рек на поверхность поможет «интегрировать естественные экологические процессы в городскую среду». При этом, эксперты считают, что процесс возвращения рек на поверхность может занять десятки лет.

Для начала эксперты предлагают рассмотреть вопрос возвращения на поверхность речки Неглинной, ручья Черторый и утраченных заливных лугов в Лужниках.

В тоже время ТАСС, со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщает, что городские власти не рассматривают вопрос возвращения подземных рек на поверхность. По словам Бочкарева, подобный проект будет крайне дорогим, долгим, а кроме того, потребует масштабной перестройки центра города.

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Карта места

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Теги: 
реки  проекты 

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