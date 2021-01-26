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Город (Москва и область)     26.01.2021 18:36

В Химках открыли новую дорожную развязку

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Теги:  Владимир Путин  Андрей Воробьев  Химки  Московская область  Подмосковье  строительство  дороги  развязка  открытие 

26 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области открыли движение по новой транспортной развязке на пересечении федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Новая развязка стала еще одной связкой между «старыми» и «новыми» Химками, которые сейчас Ленинградским шоссе и железной дорогой. Раньше добраться из одной части города в другую было возможно только по Юбилейному проспекту.

В апреле 2019 года сотрудники предприятия «Энергомаш», которым неудобно добираться на работу, обратились к президенту страны, который посещал предприятие, с просьбой построить эстакаду и улучшить транспортную доступность. В результате Владимир Путин дал поручение о строительстве новой развязки.

Новая развязка построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование строительства осуществлялось за счет средст Московской области и софинансирования из федерального бюджета.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки. Основная фаза строительства началась в начале 2020 года. В июне того же года Воробьев заявил, что развязка будет построена к концу 2021 года. Однако строителям удалось построить развязку почти на год раньше срока.

Андрей Воробьев отметил, что строительные работы не останавливались даже в разгар пандемии коронавируса. При этом, на объекте работали около 300 рабочих, было задействовано 40 единиц техники.

Новая развязка улучшит транспортную доступность для 260 тысяч жителей городского округа Химки, а также обеспечит транспортную доступность промышленной части города, где находится более 1,4 тысячи объектов промышленности и торговли.

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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  Андрей Воробьев  Химки  Московская область  Подмосковье  строительство  дороги  развязка  открытие 

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