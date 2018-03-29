29 марта. Mossovetinfo.ru – Фильмы о футболе покажут в киносети «Москино» к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщила журналистам гендиректор сети Светлана Максимченко.



Подробности программы будут объявлены позднее. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.



В Москве матчи пройдут в «Лужниках» и на стадионе «Спартак». Всего в столице пройдут 12 матчей.