26 октября. Mossovetinfo.ru – В Коммунарке начал работать резервный госпиталь для больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Это пятый резервный госпиталь для коронавирусных пациентов, открытый в Москве. Ранее резервные госпитали были открыты в Крылатском, на ВДНХ, в ТРЦ «Москва» и в выставочном центре в Сокольниках. Кроме того, на территории 16 московских больниц было создано около временных 50 госпиталей-родеров.



Новый резервный коронавирусный госпиталь создан на базе медицинского центра в Коммунарке, который является одним из основных в стране по борьбе с коронавирусом. В новом госпитале 1,2 тысячи коек для больных коронавирусом, в том числе самое крупное в России реанимационное отделение, рассчитанное на 300 коек интенсивной терапии.



Несмотря на то, что новый стационар является временным, он полностью оснащен всем необходимым: водой, теплом, электричеством, канализацией, системой подачи медицинских газов.



Собянин выразил надежду, что создание таких мощных резервных госпиталей даст городу запас коечного фонда для больных коронавирусом и гарантирует, что в ближайшее время не придется сокращать плановую медицинскую помощь.