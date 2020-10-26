26 октября. Mossovetinfo.ru – В Коммунарке начал работать резервный госпиталь для больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Это пятый резервный госпиталь для коронавирусных пациентов, открытый в Москве. Ранее резервные госпитали были открыты в Крылатском, на ВДНХ, в ТРЦ «Москва» и в выставочном центре в Сокольниках. Кроме того, на территории 16 московских больниц было создано около временных 50 госпиталей-родеров.
Новый резервный коронавирусный госпиталь создан на базе медицинского центра в Коммунарке, который является одним из основных в стране по борьбе с коронавирусом. В новом госпитале 1,2 тысячи коек для больных коронавирусом, в том числе самое крупное в России реанимационное отделение, рассчитанное на 300 коек интенсивной терапии.
Несмотря на то, что новый стационар является временным, он полностью оснащен всем необходимым: водой, теплом, электричеством, канализацией, системой подачи медицинских газов.
Собянин выразил надежду, что создание таких мощных резервных госпиталей даст городу запас коечного фонда для больных коронавирусом и гарантирует, что в ближайшее время не придется сокращать плановую медицинскую помощь.
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