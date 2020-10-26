 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     26.10.2020 12:12

В Коммунарке заработал резервный госпиталь для больных коронавирусом

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  больницы  стационары  Коммунарка 

26 октября. Mossovetinfo.ru – В Коммунарке начал работать резервный госпиталь для больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это пятый резервный госпиталь для коронавирусных пациентов, открытый в Москве. Ранее резервные госпитали были открыты в Крылатском, на ВДНХ, в ТРЦ «Москва» и в выставочном центре в Сокольниках. Кроме того, на территории 16 московских больниц было создано около временных 50 госпиталей-родеров.

Новый резервный коронавирусный госпиталь создан на базе медицинского центра в Коммунарке, который является одним из основных в стране по борьбе с коронавирусом. В новом госпитале 1,2 тысячи коек для больных коронавирусом, в том числе самое крупное в России реанимационное отделение, рассчитанное на 300 коек интенсивной терапии.

Несмотря на то, что новый стационар является временным, он полностью оснащен всем необходимым: водой, теплом, электричеством, канализацией, системой подачи медицинских газов.

Собянин выразил надежду, что создание таких мощных резервных госпиталей даст городу запас коечного фонда для больных коронавирусом и гарантирует, что в ближайшее время не придется сокращать плановую медицинскую помощь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  больницы  стационары  Коммунарка 

Возврат к списку

Лента новостей

12:57 Власть Путин выступил с заявлением по ДРСМД и деэскалации обстановки в Европе

12:12 Город (Москва и область) В Коммунарке заработал резервный госпиталь для больных коронавирусом

11:46 Мнения Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России

10:47 В России В России вновь обновлен максимум по числу зараженных коронавирусом за сутки

10:40 Город (Москва и область) Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Актуальные материалы

13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки

14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru