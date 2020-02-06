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Город (Москва и область)     06.02.2020 15:05

В МГД внесен проект амнистии, распространяющейся на осужденных после летних протестов

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Теги:  Мосгордума  законопроекты  массовые беспорядки  амнистия 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуму внесен законопроект «Об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», документ имеется в распоряжении ИА «Моссовет».

Законопроект в том числе подразумевает освобождение от наказания лиц, осужденных за нарушения в ходе несанкционированных акций в Москве летом 2019 года, а также лиц, которые были осуждены за неоднократные нарушения закона о митингах.

В июле – августе 2019 года в Москве прошел ряд несанкционированных акций оппозиции, требовавшей допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации. В ходе акций произошли столкновения с полицией, десятки человек были задержаны.

Следственный комитет возбудил по итогам акции уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». В результате к реальным и условным срокам, а также к штрафам были приговорены 19 человек. При этом, изначально большинство осужденных обвиняли в массовых беспорядках, но позднее переквалифицировали обвинения. Большая часть приговоров вынесена за применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителей власти.

Законопроект был внесен в Мосгордуму группой депутатов от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ, а его авторами, наряду с депутатами от этих партий являются оппозиционные политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, общественный активист Егор Жуков, муниципальный депутат Сергей Цукасов и политолог Валерий Соловей.

Представитель «Яблока» заявил, что фракция поддерживает законопроект, а с остальными фракциями и объединениями они «намерены работать». Во фракции КПРФ в Госдуме заявили, что поддерживают законопроект концептуально, однако некоторые статьи их смущают. Во фракции «Справделивой России» документ считают «правильным, но недостаточным», и заявили о намерении выйти с собственной инициативой по вопросу амнистии.

В то же время депутаты «Единой России» заявили о намерении обсудить инициативу, однако высказали мнение, что законопроект содержит ряд «политических, а не гуманистических» предложений.

В случае, если законопроект будет одобрен Мосгордумой, документ от имени московского парламента может быть внесен на рассмотрение Госдумы РФ, так как объявление амнистии в России является ее прерогативой. При этом, о наличии собственных проектов об амнистии к 75-летию Победы уже сообщили президентский Совет по правам человека, и депутат от ЛДПР Сергей Иванов.


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Теги: 
Мосгордума  законопроекты  массовые беспорядки  амнистия 

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