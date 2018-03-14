В московских клиниках провели более 3,6 тысячи бесплатных процедур ЭКО за год

14 марта. Mossovetinfo.ru - В московских клиниках провели более 3,6 тысячи бесплатных процедур экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) за год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Это на 25 процентов больше, чем в 2016 году. Тогда по полисам ОМС было проведено около 2,6 тысячи операций.



Процедура доступна в рамках программы ОМС. За помощью могут обращаться пары, у которых не получается завести ребенка естественным путем в течение двух лет, а также женщины, не имеющие постоянного партнера.