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Город (Москва и область)     14.03.2018 08:42

В московских клиниках провели более 3,6 тысячи бесплатных процедур ЭКО за год

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Теги:  ЭКО  здравоохранение  медицина 

14 марта. Mossovetinfo.ru - В московских клиниках провели более 3,6 тысячи бесплатных процедур экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) за год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Это на 25 процентов больше, чем в 2016 году. Тогда по полисам ОМС было проведено около 2,6 тысячи операций.

Процедура доступна в рамках программы ОМС. За помощью могут обращаться пары, у которых не получается завести ребенка естественным путем в течение двух лет, а также женщины, не имеющие постоянного партнера.

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Теги: 
ЭКО  здравоохранение  медицина 

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