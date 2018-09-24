24 сентября. Mossovetinfo.ru – Проводившийся в Москве эксперимент по оснащению медицинских карт радиометками признан успешным. Об этом сообщает портал mos.ru.



Эксперимент проходил в поликлинике № 46 весной 2018 года. Метки позволяют узнать, где находится документ, а также посмотреть историю перемещения.



Все медицинские карты в детских и взрослых поликлиниках города оснастят специальными метками (RFID) к весне 2019 года.