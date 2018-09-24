Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.09.2018 10:01

В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  поликлиники  медицина  здравоохранение 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Проводившийся в Москве эксперимент по оснащению медицинских карт радиометками признан успешным. Об этом сообщает портал mos.ru.

Эксперимент проходил в поликлинике № 46 весной 2018 года. Метки позволяют узнать, где находится документ, а также посмотреть историю перемещения.

Все медицинские карты в детских и взрослых поликлиниках города оснастят специальными метками (RFID) к весне 2019 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
поликлиники  медицина  здравоохранение 

Возврат к списку

Лента новостей

10:42 Город (Москва и область) Карты «Тройка» с изображением депо «Солнцево» появились московского метро

10:11 Происшествия В центре Москвы таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

10:06 Общество Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 24 сентября

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

21:17 Другое ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в московском дерби

Актуальные материалы

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru