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Город (Москва и область)     01.04.2021 12:23

В московских школах началась запись в первый класс

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Теги:  школы  первый класс  запись 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — В московских школах началась запись детей в первые классы, заявление можно подать в электронном виде, сообщается на портале mos.ru.

Детей, которые обучаются в дошкольных группах, переведут в первый класс той же школы, родителям других детей необходимо подать заявления.

«В этом году запись в первый класс в московские школы стартует не в декабре, как это было раньше, а в апреле. Заявления о приеме в школу можно подать очень удобно и просто в электронном виде через mos.ru. Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Вице-мэр также отметила, что если раньше в Москве было несколько тысяч маленьких школ, то сейчас созданы несколько сотен крупных школ, которые по максимуму обеспечивают потребности в образовательных услугах рядом с домом.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России начали действовать новые правила записи детей в первые классы, однако в Москве такой порядок действует уже не первый год.

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Теги: 
школы  первый класс  запись 

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