В московском метро начал курсировать обновленный поезд Победы

23 января. Mossovetinfo.ru – В московском метрополитене во вторник запустили очередной тематический поезд. Об этом сообщается в официальном микроблоге подземки в Twitter.



Обновленный именной поезд рассказывает о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, вновь вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию.