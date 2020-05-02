2 мая. Mossovetinfo.ru – В московском метрополитене начнут продавать медицинские маски, а к 15 мая все станции метро оборудуют санитайзерами.



По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, маски в метро будут продаваться для тех пассажиров, которые забыли их дома или не смогли купить в аптеках. Цены на маски будут не выше, чем в городских аптеках. Продажа масок начнется в понедельник-вторник, необходимое количество уже завезено на склады метрополитена и будет постепенно развозится на станции. Продавать маски будут практически на всех станциях.



Кроме того, начальник столичной подземки Виктор Козловский сообщил, что к 15 мая все станции московского метрополитена оснастят санитайзерами для дезинфекции рук. В настоящее время на 87 станциях уже установлено около 400 сантиайзеров, каждым из которых может воспользоваться до тысячи пассажиров в час.