5 марта. Mossovetinfo.ru – Кожаные браслеты с функционалом «Тройки» поступили в продажу в московском метро, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.



Всего в продажу поступило 2400 браслетов, выполненных в пяти цветах: 300, черных, 400 синих, 500 розовых, и по 600 коричневых и вишневых.



Цена одного браслета составляет 650 рублей. Они продаются в сувенирных магазинах метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение».