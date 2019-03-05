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Город (Москва и область)     05.03.2019 08:28

В московском метро поступили в продажу кожаные браслеты «Тройка»

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Теги:  метро  метрополитен  Тройка 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Кожаные браслеты с функционалом «Тройки» поступили в продажу в московском метро, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Всего в продажу поступило 2400 браслетов, выполненных в пяти цветах: 300, черных, 400 синих, 500 розовых, и по 600 коричневых и вишневых.

Цена одного браслета составляет 650 рублей. Они продаются в сувенирных магазинах метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение».


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Теги: 
метро  метрополитен  Тройка 

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