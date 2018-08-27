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Город (Москва и область)
27.08.2018, 09:57
Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю лета
27 августа. Mossovetinfo.ru – В последнюю неделю августа и первые дни осени в Москве ожидается преимущественно сухая и жаркая погода, с температурой воздуха выше средних значений, сообщает центр по...
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Город (Москва и область)
27.08.2018, 09:34
Завершается благоустройство въездов в Москву на Мичуринском проспекте и Шоссе Энтузиастов
27 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается благоустройство въездов в город со стороны Мичуринского проспекта и Шоссе энтузиастов, сообщает портал mos.ru. Работы по благоустройству нач...
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Город (Москва и область)
27.08.2018, 09:22
Осенний велопарад пройдет в Москве 16 сентября
27 августа. Mossovetinfo.ru – Традиционный осенний велопарад пройдет в Москве 16 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на куратора проекта по развитию велокультуры Let's bike it!, организатора...