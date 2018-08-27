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Город (Москва и область)     27.08.2018 08:31

В московском метро появилось 135 официальных гидов

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Теги:  метро  метрополитен 

27 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Экскурсии в метро», в столичном метрополитене появилось 135 официальных аккредитованных гидов, сообщает портал mos.ru.

Проект был запущен в апреле текущего года. С тех пор 115 специалистов прошли обучение и получили аккредитацию на проведение экскурсий в метрополитене. Еще 20 экскурсоводов сдали экзамены без прохождения обучения. В настоящее время на обучение записались еще 50 экскурсоводов, первая группа начнет обучение 28 августа, вторая - в сентябре.

Аккредитованные гиды проводят экскурсии по станциям московского метро. Кроме знания истории столичной подземки, от гидов требуется знание организации работы станций, а также знание правил пользования метрополитеном и умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Обучение проходит в течение трех дней в Учебном центре метрополитена, по окончании обучения гиды сдают экзамен.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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