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Город (Москва и область)     10.07.2020 09:31

В московском метро в сентябре запустят эксперимент по снижению тарифов

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Теги:  метро  тарифы  снижение тарифов  стоимость проезда 

10 июля. Mossovetinfo.ru – В сентябре на Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет эксперимент по снижению тарифа на проезд во внепиковое время, сообщается на портале mos.ru.

Эксперимент продлится от 8 до 10 месяцев. Рассматривается два сценария – скидка в 30% и скидка в 50%. Пассажиры сами смогут выбрать удобное время поездки.

Глава департамента транспорта Москвы, заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что для эксперимента очень важна поддержка работодателей и учебных заведений, чтобы сдвинуть начало рабочего дня или учебы на время вне часа пик.

В разных городах мира активно используется дифференциация тарифов. В ряде городов поездка вне часа пик стоит дешевле, в других городах в часы пик действуют повышенные тарифы.


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Карта места

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Теги: 
метро  тарифы  снижение тарифов  стоимость проезда 

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