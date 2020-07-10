10 июля. Mossovetinfo.ru – В сентябре на Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет эксперимент по снижению тарифа на проезд во внепиковое время, сообщается на портале mos.ru.
Эксперимент продлится от 8 до 10 месяцев. Рассматривается два сценария – скидка в 30% и скидка в 50%. Пассажиры сами смогут выбрать удобное время поездки.
Глава департамента транспорта Москвы, заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что для эксперимента очень важна поддержка работодателей и учебных заведений, чтобы сдвинуть начало рабочего дня или учебы на время вне часа пик.
В разных городах мира активно используется дифференциация тарифов. В ряде городов поездка вне часа пик стоит дешевле, в других городах в часы пик действуют повышенные тарифы.
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