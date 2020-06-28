В московском регионе с 29 июня температура воздуха понизится сразу на 10 градусов

28 июня. Mossovetinfo.ru - С понедельника 29 июня в московском регионе температура воздуха понизится сразу на 10 градусов. Также в Москве и Подмосковье опустится атмосферное давление. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



В Гидрометцентре России сообщают о резком изменении погоды в столичном регионе.



В ночь на понедельник ожидается температура 10-12 градусов, а днем - 20-22 градуса.



Повышение температуры начнется в столице лишь в среду, 1 июля.