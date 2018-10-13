13 октября. Mossovetinfo.ru – Новые модели электровелосипедов появились в московском велопрокате. Об этом сообщает mos.ru.



На шести станциях аренды появилось более 200 электробайков. Они доступны до конца сезона велопроката, который закрывается 1 ноября.



Новые модели электровелосипедов развивают скорость до 25 километров в час. При этом, полного заряда батареи хватит на 30–40 километров.