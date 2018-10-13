Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.10.2018 09:51

В московском велопрокате появились новые модели электровелосипедов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  велосипеды  велопрокат 

13 октября. Mossovetinfo.ru – Новые модели электровелосипедов появились в московском велопрокате. Об этом сообщает mos.ru.

На шести станциях аренды появилось более 200 электробайков. Они доступны до конца сезона велопроката, который закрывается 1 ноября.

Новые модели электровелосипедов развивают скорость до 25 километров в час. При этом, полного заряда батареи хватит на 30–40 километров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
велосипеды  велопрокат 

Возврат к списку

Лента новостей

09:51 Город (Москва и область) В московском велопрокате появились новые модели электровелосипедов

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появится в ТиНАО до конца ноября

09:03 Город (Москва и область) В ТиНАО до конца ноября запустят еще 13 автобусных маршрутов

18:11 Город (Москва и область) Платформу Варшавская достроят до конца года

14:51 Город (Москва и область) Вестибюли двух станций метро закроют до 15 октября

Актуальные материалы

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появится в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru