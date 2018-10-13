13 октября. Mossovetinfo.ru – Новые модели электровелосипедов появились в московском велопрокате. Об этом сообщает mos.ru.
На шести станциях аренды появилось более 200 электробайков. Они доступны до конца сезона велопроката, который закрывается 1 ноября.
Новые модели электровелосипедов развивают скорость до 25 километров в час. При этом, полного заряда батареи хватит на 30–40 километров.
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