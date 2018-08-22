22 августа. Mossovetinfo.ru – Детеныш борнейского орангутанга появился в Московском зоопарке, сообщает портал mos.ru.



Четырехмесячный детеныш, которого назвали Матику, родился в зоопарке Новосибирска. Его мать была доставлена туда год назад из Москвы. Во время родов Матику получил травму головы, поэтому сразу же после родов ему была проведена операция. Однако, после реабилитации, когда Матику попытались вернуть матери, она не проявила к нему интереса. В результате было принято решение перевезти детеныша в Московский зоопарк, где проживает его бабушка – самка по кличке Личана (Личи), которая воспитала уже четверых детенышей. Сотрудники зоопарка надеются, что она примет Матику и воспитает как своего ребенка. Через некоторое время детеныша можно будет увидеть в «Доме обезьян» на новой территории зоопарка.



Борнейский орангутанг – редкая порода обезьян, которая водится только на острове Калимантан (Борнео). Порода занесена в Международную красную книгу, существует опасность ее исчезновения в дикой природе. Московский зоопарк является участником Европейской программы по сохранению популяции борнейского орангутанга в неволе.