12 октября. Mossovetinfo.ru – Детеныш альпака родился в Московском зоопарке 26 августа, сообщает портал mos.ru.



Маленькая самка полностью здорова и уже гуляет по вольеру вместе с матерью, при рождении она весила килограмма, но сейчас весит уже в 6 раз больше. До 4 месяцев она будет питаться материнским молоком, затем перейдет на тот корм, которым питаются остальные альпака – сено, трава, ветки ивы.



Альпака является одомашненной формой викуньи – латиноамериканского родственника верблюда. Эти животные были почти истреблены во время колонизации Южной Америки из-за своей теплой и легкой шерсти. В настоящее время охота на этих животных запрещена. Московский зоопарк является участником европейской программы по сохранению викуний.