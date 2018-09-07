7 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском зоопарке произошло пополнение в семействе краснокнижных обезьян – родился детеныш капуцин-плакса, сообщает портал mos.ru.



Детеныш родился 29 августа, сейчас он все время находится с матерью, от которой начнет отходить только через три недели. При этом тесный контакт с матерью сохраняется у детенышей капуцинов-плакс до года. Пока специалисты не знают даже пол малыш, новорожденного детеныша вместе с родителями временно отселили в отдельный вольер, через две недели специалисты планируют обследовать детеныша, чтобы определить его состояние здоровья и дать ему имя. Спустя некоторое время все семейство капуцинов-плакс снова будет жить вместе.



В результате рождения детеныша в Московском зоопарке появилась одна из самых крупных семей капуцинов-плакс, рожденных в неволе. Она состоит из бабушки Смолли, двух взрослых обезьян – самки Нори и самца Матроса, и из четырех их детей.