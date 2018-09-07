7 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском зоопарке произошло пополнение в семействе краснокнижных обезьян – родился детеныш капуцин-плакса, сообщает портал mos.ru.
Детеныш родился 29 августа, сейчас он все время находится с матерью, от которой начнет отходить только через три недели. При этом тесный контакт с матерью сохраняется у детенышей капуцинов-плакс до года. Пока специалисты не знают даже пол малыш, новорожденного детеныша вместе с родителями временно отселили в отдельный вольер, через две недели специалисты планируют обследовать детеныша, чтобы определить его состояние здоровья и дать ему имя. Спустя некоторое время все семейство капуцинов-плакс снова будет жить вместе.
В результате рождения детеныша в Московском зоопарке появилась одна из самых крупных семей капуцинов-плакс, рожденных в неволе. Она состоит из бабушки Смолли, двух взрослых обезьян – самки Нори и самца Матроса, и из четырех их детей.
09:22 Город (Москва и область) Дачную усадьбу XIX века в Сокольниках отреставрируют
09:03 Происшествия Мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юго-востоке Москвы
08:54 Город (Москва и область) В Московском зоопарке родился краснокнижный капуцин-плакса
08:44 Город (Москва и область) МЦК второй день подряд устанавливает рекорд по количеству перевезенных пассажиров
08:34 Город (Москва и область) Авторские экскурсии пройдут в Московском зоопарке в день города
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн