В Московской области 15 марта ожидается сильный ветер, гололед – МЧС

13 февраля, Mossovetinfo.ru - В Московской области в четверг 15 марта ожидается мокрый снег, гололед, усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Подмосковья.



Жителям региона посоветовали быть осторожнее, а водителям рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.



«15 марта по Московской области ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, усиление ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.