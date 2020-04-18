18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области изменились правила полльзования цифровыми пропусками, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



С 22 апреля на общественном транспорте будут действовать только электронные карты (Стрелка, Тройка, социальные карты). При этом, номер карты должен быть указан в цифровом пропуске, иначе проезд будет невозможен.



Для волонтеров вводится специальный тип цифрового пропуска.



Обладатели государственных удостоверений (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты) должны при оформлении цифрового пропуска указывать номер личного или служебного автомобиля и электронных карт. Также это правило распространяется на журналистов.



Ранее подобные изменения в правила пользования цифровыми пропусками были введены в Москве.