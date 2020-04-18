18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области изменились правила полльзования цифровыми пропусками, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
С 22 апреля на общественном транспорте будут действовать только электронные карты (Стрелка, Тройка, социальные карты). При этом, номер карты должен быть указан в цифровом пропуске, иначе проезд будет невозможен.
Для волонтеров вводится специальный тип цифрового пропуска.
Обладатели государственных удостоверений (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты) должны при оформлении цифрового пропуска указывать номер личного или служебного автомобиля и электронных карт. Также это правило распространяется на журналистов.
Ранее подобные изменения в правила пользования цифровыми пропусками были введены в Москве.
12:47 Город (Москва и область) В Московской области изменили правила пользования цифровыми пропусками
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
10:39 Город (Москва и область) В Московской области зафиксировано почти 4000 случаев заражения коронавирусом
10:38 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано 2649 случаев заражения коронавирусом
10:38 В России В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии