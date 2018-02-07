В Московской области начинается общественное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Подмосковье с 8 февраля, на сайте Общественной палаты Московской области, в течение 10 дней пройдет общественного обсуждения территориальной схемы обращения с отходами.



Порядок проведения общественного обсуждения утвердил Совет Общественной палаты Московской области. «Срок проведения обсуждения составляет 10 дней, начиная с 8 февраля, программа и вся информация об общественных обсуждениях размещена на официальном сайте Общественной палаты, участники направляют предложения посредством формы, которая также размещена на сайте», - говорится в сообщении пресс-службы палаты.



По материалам, поступившим в ходе обсуждения, Палата обобщает все поступившие замечания, рекомендации, факты, выводы и обстоятельства, на основании которых будет подготовлен итоговый Протокол.