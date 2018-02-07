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Город (Москва и область)     07.02.2018 22:29

В Московской области начинается общественное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами

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Теги:  Московская область  отходы  общественное обсуждение  территориальная схема  Подмосковье 

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Подмосковье с 8 февраля, на сайте Общественной палаты Московской области, в течение 10 дней пройдет общественного обсуждения территориальной схемы обращения с отходами.

Порядок проведения общественного обсуждения утвердил Совет Общественной палаты Московской области. «Срок проведения обсуждения составляет 10 дней, начиная с 8 февраля, программа и вся информация об общественных обсуждениях размещена на официальном сайте Общественной палаты, участники направляют предложения посредством формы, которая также размещена на сайте», - говорится в сообщении пресс-службы палаты.

По материалам, поступившим в ходе обсуждения, Палата обобщает все поступившие замечания, рекомендации, факты, выводы и обстоятельства, на основании которых будет подготовлен итоговый Протокол.

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Теги: 
Московская область  отходы  общественное обсуждение  территориальная схема  Подмосковье 

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