11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыди платформы Победа и Санино Киевского направления МЖД, которые в дальнейшем станут частью маршрута МЦД-4.
Платформа Победа была открыта после реконструкции, станция Санино – новая, построенная в рамках развития Киевского направления МЖД.
Мэр Москвы отметил, что строительство платформ является частью модернизации Киевского направления МЖ, с последующим включением в маршрут МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».
Строительство платформы Санино и реконструкция платформы Победа начались в сентябре 2018 года. В результате работ на станции Победа был построен остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами, оснащенными навесами во всю длину, для защиты пассажиров от солнца и непогоды. Также на станции построен конкрос – крытый наземный переход - с выходами на обе стороны железной дороги.
На станции Санино построена одна пассажирская платформа с защитным навесом, с двумя подземными вестибюлями на обеих концах платформы. Выходы из вестибюлей также организованы на обе стороны железнодорожных путей. В дальнейшем, после завершения строительства третьего и четвертого главных путей Киевского направления МЖД, на станции планируется построить еще одну пассажирскую платформу.
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