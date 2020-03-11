11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыди платформы Победа и Санино Киевского направления МЖД, которые в дальнейшем станут частью маршрута МЦД-4.



Платформа Победа была открыта после реконструкции, станция Санино – новая, построенная в рамках развития Киевского направления МЖД.



Мэр Москвы отметил, что строительство платформ является частью модернизации Киевского направления МЖ, с последующим включением в маршрут МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».



Строительство платформы Санино и реконструкция платформы Победа начались в сентябре 2018 года. В результате работ на станции Победа был построен остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами, оснащенными навесами во всю длину, для защиты пассажиров от солнца и непогоды. Также на станции построен конкрос – крытый наземный переход - с выходами на обе стороны железной дороги.



На станции Санино построена одна пассажирская платформа с защитным навесом, с двумя подземными вестибюлями на обеих концах платформы. Выходы из вестибюлей также организованы на обе стороны железнодорожных путей. В дальнейшем, после завершения строительства третьего и четвертого главных путей Киевского направления МЖД, на станции планируется построить еще одну пассажирскую платформу.