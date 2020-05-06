6 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 829 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в Подмосковье подтверждено 16 590 случаев заболевания. Вылечились 611 человек. Скончались 127 человек.
В Москве подтверждено 85 973 случая заболевания. В России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом.
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