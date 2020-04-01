1 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Московской области выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Мособлштаб по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, общее количество людей, зараженных коронавирусом в Подмосковье выросло до 134. В результате заболевания скончалось 2 человека, 17 человек выздоровело. В области проведено 24 436 тестов на коронавирус.



В Подмосковье введены дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса, отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа предприятий общепита, библиотек, образовательных учреждений, предприятий розничной торговли. Кроме того, введены ограничения по передвижению по региону.