9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве провели первые процедуры переливания зараженным коронавирусом пациентам крови людей, которые уже излечились от заболевания, донорами стали 11 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В крови вылечившихся людей содержатся антитела к коронавирусу. Данным метод был одобрен Клиническим комитетом по борьбе с коронавирусом.
«Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», - рассказала Ракова.
Сообщается, что в разработке и тестировании новой технологии лечения принимают участие специалисты НИИ имени Склифосовского, ГКБ № 52, Центра крови имени Гаврилова и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Планируется, что один донор может предоставить плазму для одного-трех пациентов.
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