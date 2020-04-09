9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве провели первые процедуры переливания зараженным коронавирусом пациентам крови людей, которые уже излечились от заболевания, донорами стали 11 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В крови вылечившихся людей содержатся антитела к коронавирусу. Данным метод был одобрен Клиническим комитетом по борьбе с коронавирусом.



«Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», - рассказала Ракова.



Сообщается, что в разработке и тестировании новой технологии лечения принимают участие специалисты НИИ имени Склифосовского, ГКБ № 52, Центра крови имени Гаврилова и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.



Планируется, что один донор может предоставить плазму для одного-трех пациентов.