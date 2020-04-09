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Город (Москва и область)     09.04.2020 11:42

В Москве 11 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы для лечения коронавируса

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Теги:  коронавирус  лечение  доноры 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве провели первые процедуры переливания зараженным коронавирусом пациентам крови людей, которые уже излечились от заболевания, донорами стали 11 человек, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В крови вылечившихся людей содержатся антитела к коронавирусу. Данным метод был одобрен Клиническим комитетом по борьбе с коронавирусом.

«Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», - рассказала Ракова.

Сообщается, что в разработке и тестировании новой технологии лечения принимают участие специалисты НИИ имени Склифосовского, ГКБ № 52, Центра крови имени Гаврилова и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Планируется, что один донор может предоставить плазму для одного-трех пациентов.


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Теги: 
коронавирус  лечение  доноры 

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