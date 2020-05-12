12 мая. Mossovetinfo.ru – Управление МЧС Москвы предупредило о сильном ветре, ожидающемся в столице во вторник, 12 мая. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.



По прогнозам синоптиков, 12 мая в период с 11:00 до конца суток в Москве ожидаются грозовые дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду.



Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями. Гражданам рекомендуют не укрываться под деревьями от непогоды, обходить рекламные щиты и слабозакрепленные конструкции, не оставлять без присмотра детей.



Также напоминается, что во время грозы нельзя находится возле водоемов, купаться и рыбачить.