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Город (Москва и область)     12.03.2020 14:22

В Москве 13 марта ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду

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Теги:  погода  штормовое предупреждение  ветер 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся в пятницу, 13 марта, ухудшением погоды, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 19-24 метров в секунду.

В связи с этим городским службам дано предписание по защите от порывов ветра зданий сооружений, строительной техники, строящихся объектов, объектов торговли и рекламных конструкций.

Под особ контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического комплекса, резервные мощности переведены в режим повышенной готовности.

Во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования.

Департаменту образования направлена рекомендация о недопущении прогулок школьников и дошкольников во время непогоды.

Москвичам и гостям столицы рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить на прогулки в парки, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.


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Теги: 
погода  штормовое предупреждение  ветер 

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