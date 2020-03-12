12 марта. Mossovetinfo.ru – Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидающимся в пятницу, 13 марта, ухудшением погоды, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 19-24 метров в секунду.
В связи с этим городским службам дано предписание по защите от порывов ветра зданий сооружений, строительной техники, строящихся объектов, объектов торговли и рекламных конструкций.
Под особ контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического комплекса, резервные мощности переведены в режим повышенной готовности.
Во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования.
Департаменту образования направлена рекомендация о недопущении прогулок школьников и дошкольников во время непогоды.
Москвичам и гостям столицы рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить на прогулки в парки, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
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