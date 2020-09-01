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Город (Москва и область)     01.09.2020 08:36

В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

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Теги:  транспорт  дети 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве после летних каникул восстановлены школьные рейсы для учащихся.

Автобусы вновь начали ходить на маршрутах № т55, 611, 627к, 706, 723, 741, 820, 11 (Зеленоград), 12 (Зеленоград), а также на маршрутах № 399, 419, 822.

Маршрут автобуса № 822 продлен от остановки «Яузская аллея» до платформы Яуза.

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Теги: 
транспорт  дети 

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