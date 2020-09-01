В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

1 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве после летних каникул восстановлены школьные рейсы для учащихся.



Автобусы вновь начали ходить на маршрутах № т55, 611, 627к, 706, 723, 741, 820, 11 (Зеленоград), 12 (Зеленоград), а также на маршрутах № 399, 419, 822.



Маршрут автобуса № 822 продлен от остановки «Яузская аллея» до платформы Яуза.